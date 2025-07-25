Стало известно место похорон председателя Верховного суда

Председателя Верховного суда России Ирину Подносову похоронили в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Похороны состоялись в городе Луге. В административном центре Лужского муниципального района Подносова проработала судьей и председателем городского суда более 20 лет.

Президент России Владимир Путин приехал в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на церемонию прощания.

Подносова была первой в истории России женщиной на посту главы высшей судебной инстанции, став преемницей бессменного на протяжении многих лет руководителя ВС Вячеслава Лебедева. В судебной системе Подносова считалась влиятельным человеком.