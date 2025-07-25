Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому языку

На заседании Совета Федерации одобрили закон, согласно которому определенные категории мигрантов освобождаются от необходимости сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении разрешения на работу.

Данное послабление касается иностранных работников, осуществляющих свою деятельность в рамках правительственных квот, сообщает РИА Новости.

Закон также предусматривает продление срока предоставления высококвалифицированным специалистам документа о владении русским языком.

Речь идет о специалистах, которые устраиваются на работу по профессиям, входящим в перечень министерства труда. Это касается случаев оформления разрешения на временное проживание.