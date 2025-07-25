Дочь Кадырова выложила кадры с моря на фоне сообщений о едва не утонувшем в Турции отце

Дочь Главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат выложила кадры с моря на фоне сообщений о едва не утонувшем в Турции отце. Фотография опубликована в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Кадыровой.

На выложенном кадре видны частично скрытый за пологом из веревок пирс, закат и флагшток, на котором видно, предположительно, красное полотнище (такой цвет флаг мог приобрести от лучей заходящего солнца). История была выложена в ночь с 24 на 25 июля. Где и когда были сняты кадры, Айшат Кадырова не уточнила.

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Как сообщалось ранее, турецкие медики якобы спасли тонувшего главу Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме.

В Турции заявили о якобы спасении Кадырова на пляже

По информации СМИ, войдя в море, тот внезапно начал задыхаться. Глава Чечни якобы находится в больнице после того, как ему была оказана помощь. Власти Чечни не комментировали эти сообщения.