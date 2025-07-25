Что известно об управляющей компании взорвавшегося дома в Саратове

Массу претензий предъявляли жильцы к управляющей компании, в чьем ведении находился дом 4 по улице Блинова в Саратове. Напомним, сегодня около 12:20 по местному времени в доме прогремел взрыв, обрушивший один из подъездов 10-этажки.

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Как стало известно «МК», здание находилось в ведении УК «Дом на Блинова». Уже по отзывам можно сделать вывод, что жильцы были крайне недовольны работой коммунальщиков. «Вокруг дома грязь, мусор вываливается из урн». «Ничего не делают, только деньги собирают», - это самые распространенные отклики.

В Ленинском районном суде Саратова в отношении компании подано множество исков. Причем, не только от жильцов, но и от территориального управления Роспотребнадзора Саратовской области. Они касаются, в частности, ненадлежащей работы лифтов, несоблюдения правил заключения договоров об утилизации отходов, отсутствия должного контроля за качеством воды.

Исков, связанных с содержанием газовых коммуникаций, среди них нет.