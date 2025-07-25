Москвич помылся в луже из-за отключения горячей воды и попал на видео

Житель Москвы решил помыться в луже, пока в его доме отключили горячую воду. Процесс он снял на видео, которое публикует Telegram-канал «Что там, Москва?»

На кадрах молодой человек в полотенце на бедрах намыливает торс, а также голову, после чего ополаскивает волосы водой из лужи. Также в какой-то момент на кадры попадает момент, как он чистит зубы и сушит волосы полотенцем.

«Помылся?! По-моему, он еще грязнее стал после этой воды», «Надо было ливень подождать», «Ну из лужи такое себе, а под дождиком можно», — прокомментировали ролик юзеры.

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