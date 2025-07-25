В Калининградской области впервые изготовили валенки с янтарем

Янтарщики самого западного региона страны объединили природный камень с шерстью и мехом. Изготовленные валенки, варежки и кокошники станут частью новой модной коллекции. О новинках рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината Ростеха.

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Всего в коллекцию войдут 60 образов, которые сочетают в себе элементы русского народного костюма с яркими акцентами из янтаря.

Первопроходцами стали традиционные валенки из овечьей шерсти - именно с них дизайнеры начали создавать коллекцию, получившую название "Русская душа". На одну пару ушло от трех до пятнадцати граммов янтаря в виде бусин. Возраст каждого такого камня составил более 40 миллионов лет.

Мастера не просто поместили самоцветы в орнамент. Все камни прошли непростой процесс технологической обработки, сочетающий в себе автоклав и сверление, отметила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.

Изделия создавали вручную в калининградском Доме янтарной моды. Уже 1 августа их представят на традиционном международном янтарном форуме AmberForum, который пройдет на ВДНХ в Москве.

Модную коллекцию будут постепенно расширять. В ближайшее время она пополнится кафтанами, косоворотками, сарафанами и телогрейками. На их украшение уйдет пять килограммов "солнечного" камня.