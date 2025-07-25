Раскрыт уровень доверия россиян Путину

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину достигает отметки в 79%.

Вместе с этим уточняется, что уровень положительной оценки работы российского лидера гражданами России составил 81%.

Положительно оценили работу кабмина России 53% опрошенных, а о деятельности премьер-министра России Михаила Мишустина хорошо высказались 56% респондентов.

Опрос проводился с 18 по 20 июля в 97 населённых пунктах 51 субъекта страны. В нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов.