Россияне рассказали о спонтанных покупках — исследование Rambler&Co

В списке незапланированных приобретений лидируют одежда, товары для дома и хобби.

Медиахолдинг Rambler&Co и онлайн-магазин Самокат провели совместное исследование и узнали, что 42% россиян совершают спонтанные покупки, причём 16% из них делают это часто. Остальные (58%) составляют план, прежде чем что-то заказать.

Четверть (26%) опрошенных объяснили спонтанное желание приобрести какие-то товары возможностью получить эмоции и впечатления. Также внезапные покупки совершают из-за стремления быть в тренде (12%) и из-за потребности в новом опыте (7%). А 15% участников опроса рассказали, что на решение в какой-то степени влияют все перечисленные факторы. Остальные (40%) респонденты заявили, что ничто не может заставить их отойти от намеченного плана.

Среди спонтанных покупок россиян чаще всего встречаются одежда (10%) и товары для дома (6%), например, посуда, свечи, аромадиффузоры. Среди других популярных категорий – товары для хобби (5%) и ремонта (4%), бытовая техника (3%) и аксессуары (3%), в том числе обвесы и брелоки. Заказывают спонтанно косметику 2% опрошенных.

Самокат проанализировал предпочтения пользователей в июне 2025 года и узнал, что в категории non-food заказывают чаще всего. Так, спросом пользовались товары для дома, среди которых – стаканы для напитков разных объёмов, набор из сотейника и сковороды, салфетки из натурального джута для сервировки стола. Горожане также заказывали аксессуары для ванной комнаты — например, махровые полотенца разных цветов и размеров и детские игрушки для ванны.

Катерина Нечаева, директор по бренду и коммуникациям в Самокате:

«В Самокате есть не только продукты, но и множество товаров, которые могут понадобиться внезапно. Это и полезные мелочи для спонтанной поездки на природу, и классные подарки для неожиданной встречи с друзьями, и формы для выпечки, когда захотелось сделать что-то своими руками. И, конечно, трендовые позиции, которые помогут поднять настроение себе и близким. Например, недавно мы с коллегами смотрели, какие товары оказывались в наших корзинах спонтанно. Получилось, что чаще всего встречались мягкие игрушки-брелоки, которые можно повесить на сумку или рюкзак».

Многие россияне (61%) в свободное время заходят в онлайн-магазины и на маркетплейсы, чтобы изучить ассортимент. Из них 25% делают это, чтобы найти интересные новинки, 22% – почитать отзывы. 14% респондентов в свободное время посещают сайты и приложения магазинов или маркетплейсов, потому что их это расслабляет.

Несмотря на долю спонтанных покупок, почти половина (48%) опрошенных всё же предпочитает составлять список товаров перед совершением онлайн-заказа. Кроме того, часть россиян обращает внимание на рекомендации блогеров: хотя бы раз товар, о котором говорил инфлюенсер, приобретали 20% респондентов.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 июня по 3 июля 2025 года, охват составил 141 846 интернет-пользователей.