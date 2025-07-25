В российских вузах завершается прием документов от абитуриентов

В пятницу, 25 июля, завершается прием документов для поступления на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российские вузы - как очный, в приемных комиссиях университетов, так и дистанционный - через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

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Заявления можно подать одновременно в 5 вузов на 5 направлений в каждом из них.

Остался последний день, чтобы определиться окончательно или, если все документы уже поданы, стремительно перескочить на другие "клетки игрового поля". Да, до 25 июля включительно можно забрать документы из одного или нескольких вузов и переложить их в другие. Также еще можно менять направления или приоритеты.

На сайтах большинства вузов публикуются промежуточные списки: по мере подачи документов там меняются баллы и места практически в режиме реального времени. Так что можно следить за своими успехами. Если уже точно понятно, что где-то вы "в пролете", можно успеть выбрать другие направления.

Что дальше? А дальше кульминация - полторы недели, когда решится, кто прошел на бюджет, а кто не дотянул.

27 июля - публикация окончательных конкурсных списков

С этого дня все абитуриенты, прошедшие по баллам, смогут найти себя в них по индивидуальному номеру, полученному на сайте вуза или через суперсервис.

1-5 августа - подача согласий на зачисление

До 1 августа согласие на зачисление в вуз подают те, кто идет по льготам или без вступительных испытаний.

Не позднее 12:00 по московскому времени 5 августа нужно подать согласие о зачислении на бюджет всем остальным.

Согласие можно подать только в один вуз. Внутри вуза оно автоматически распространится на выбранные направления, если их несколько.

Зачисление будет идти по выбранным приоритетам: если баллов не хватит для зачисления на первое и второе направление, а на третье хватит, вуз зачислит на третье.

По словам экспертов, самая "чехарда" начнется 4-5 августа: начнутся судорожные перекладывания согласий. Советуют очень внимательно следить за обновлением списков, а значит, нужно быть где-то с очень хорошим и стабильным интернетом.

2-3 августа - публикация приказов о приоритетном зачислении (целевой набор, набор по квотам, победители олимпиад).

6-7 августа - публикация приказов о зачислении на бюджет.

Дальше, если остаются места, вузы публикуют приказы о дополнительном зачислении.

Если объявлен дополнительный прием, то он завершается не позднее 29 августа.

Между тем

До 20 августа принимаются документы в бюджетную магистратуру.

До 20 сентября идет прием в платную магистратуру и на программы бакалавриата и специалитета платных отделений.