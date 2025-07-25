В аэропортах восьми российских городов ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиации.

Речь идет об аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова, говорится в публикации.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в республике и других регионах Северо-Кавказского федерального округа введен план «ковер». Других подробностей он приводить не стал.