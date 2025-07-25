ГД разработала проект о выплатах родителям школьников перед учебным годом

Депутаты разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума родителю школьника перед стартом учебного года.

Как пишет ТАСС, документ уже направлен на заключение в кабмин.

«Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу», — отмечается в публикации.

В России с 1 июля вступили в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме. Форма должна быть удобной, эстетичной и соответствовать деловому стилю. Новым стандартом также рекомендуется размещение на школьной одежде государственной и патриотической символики.

Эксперты отмечают, что наличие формы в целом всегда дисциплинирует, а ГОСТ позволит нивелировать различия в материальной обеспеченности семей учеников.