ГД разработала проект о выплатах родителям школьников перед учебным годом
Депутаты разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума родителю школьника перед стартом учебного года.
Как пишет ТАСС, документ уже направлен на заключение в кабмин.
«Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу», — отмечается в публикации.
В России с 1 июля вступили в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме. Форма должна быть удобной, эстетичной и соответствовать деловому стилю. Новым стандартом также рекомендуется размещение на школьной одежде государственной и патриотической символики.
Эксперты отмечают, что наличие формы в целом всегда дисциплинирует, а ГОСТ позволит нивелировать различия в материальной обеспеченности семей учеников.