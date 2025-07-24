Муж погибшей в Сочи железнодорожницы рассказал про ее последний день рождения

Ночью 24 июля Сочи атаковали украинские дроны. Пострадали мирные жители, две женщины погибли. Выяснилось, что это были сотрудницы РЖД. Они возвращались после последнего ночного рейса. Муж одной из погибших, Александры С., рассказал «МК», что смерть настигла жену в день ее рождения – она как раз спешила домой, чтобы отметить праздник в кругу семьи.

© Московский Комсомолец

В среду, 23 июля Александре исполнился 41 год. В этот день была ее смена. Она работает начальницей поезда знаменитой сочинской «Ласточки».

– Утром ей успели подарить цветы, и все. Она уехала на работу, - рассказывает «МК» муж Руслан. – Дети готовили подарок, я приготовил подарок. Ждали ее.

Сашина смена заканчивалась после 12 часов. Примерно через полчаса началась атака беспилотников. В городе слышались звуки взрывов. Работало ПВО.

– В 1:30 я получил от нее сообщение. «Мне страшно. Тут дроновая атака», – рассказал Руслан. – Но я уже спал, ничего не слышал.

Несмотря на страх, Александра посадила в свой личный автомобиль сослуживцев. Они вместе закончили смену. И повезла их до место отдыха. Сама же собиралась домой. Принять поздравления, отдохнуть, привести себя в порядок, и на следующий день снова выйти в рейс. Но по дороге на машину упал обломок беспилотника. Проводница Екатерина, ехавшая на переднем пассажирском сидении, скончалась на месте. Александра умерла по дороге в больницу. Трое пассажиров на заднем сидении получили ранения.

У Александры осталось трое детей. Руслан в разговоре «МК» сразу сказал, что воспитывать их готов сам.

– Теща у меня отличная, всегда поможет. И мои родители подсобят.

– В депо рассказывали, что вы в разводе? Что живете с другой семьей?

– Слухи это все, – уверяет Руслан. – Так специально сказали, когда меня уволили, чтобы ее имя не порочить. А так мы – одна семья. Просто я проживаю в Адыгее. Но никого, кроме Саши и наших детей у меня нет.

Похороны погибших железнодорожниц назначены на 26 июля.