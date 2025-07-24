В Москве простились с актрисой Татьяной Егоровой

В храме Николая Чудотворца в Москве простились с актрисой театра и кино, писательницей и драматургом Татьяной Егоровой.

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Артистка скончалась 21 июля после продолжительной болезни.

Попрощаться с актрисой пришли самые близкие люди, сообщает Teleprogramma. Издание публикует фотографии из небольшого храма.

Среди собравшихся была замечена актриса Елена Скороходова, которая размещала в своих социальных сетях объявление об отпевании. Уточнено, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище, из храма к катафалку гроб несли "под тихие аплодисменты".

Татьяна Егорова родилась в 1944 году в Москве, окончила Театральное училище имени Щукина, служила в Театре Сатиры. Дебютировала на экране в 1965 году в картине "Месяц май".

Снималась также в фильмах "Право на прыжок", "Служебный роман", "Журавль в небе", "Однажды, двадцать лет спустя", "Проснись и пой".

Она написала несколько книг ("Обрученные любовью", автобиографический роман "Русская Роза"), пьес и множество эссе. Известна также ее книга "Андрей Миронов и я", вызвавшая неоднозначную реакцию.