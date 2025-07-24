Машков рассказал об особенностях работы с коллегами-режиссерами

Владимир Машков — один из самых известных и востребованных актеров страны. Также звезда «Ликвидации» является режиссером, на счету которого несколько киноработ и спектаклей. О том, как этот опыт сказывается на сотрудничестве и отношениях с другими киноделами, артист рассказал в интервью изданию WomanHit.

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Машков отметил, что с уважением относится к режиссерам, однако это не значит, что не бывает никаких трудностей.

«Это разные люди, разные индивидуальности. Если мы идем в одном направлении, значит, нам удается. Если мы расходимся, значит, мы расходимся. Это же творческий момент», — поделился Владимир.

Машков отрицает, что когда-либо резко посылал коллег в ходе разногласий. «Такого у меня не было. Как правило, до того, как начать работу, сначала нужно какое-то время провести вместе и поговорить. И там уже будет видно», — отметил артист. Также 61-летний Владимир вкратце рассказал, в чем секрет его превосходной формы — все дело в работе.