Мэр российского города нашел способ избавиться от бродячих животных

Мэр города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа Иван Ямашев начал пристраивать бродячих котов через свои соцсети. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Глава города отметил, что жители часто недобросовестно относятся к домашним питомцам. Так, 2 взрослых кота и 10 котят оказались на улице после того, как их бросили хозяева. Животных взяли на передержку неравнодушные люди до тех пор, пока волонтеры не отыщут им новый дом. Ямашев опубликовал фото с котами и предложил желающим связаться по указанному номеру при желании забрать одного из животных.

Мэр также подчеркнул, что бездомные животные без прививок и стерилизации представляют проблему для всего общества. Он призвал жителей не заводить питомцев, если нет возможности полноценно ухаживать за ними

В беседе с «Подъемом» Ямашев рассказал, что троих котов уже забрали. Глава города добавил, что сам не смог взять себе котенка.

«У меня уже два кота подобранных и кошка подаренная», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить кормить животных рядом с жилыми домами. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы.