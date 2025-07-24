В Амурской области ввели режим регионального ЧС после крушения самолета

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о введении режима регионального ЧС после крушения самолета Ан-24. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По словам Орлова, для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» организовали оперативный штаб. Как уточняется, он будет работать круглосуточно.