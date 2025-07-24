В российском регионе выпал летний снег и попал на видео

В Республике Тыва выпал снег. Видео с заснеженным регионом публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что вся обозримая территория полностью засыпана снегом. Также снегом покрыт припаркованный мотоцикл. Отмечается, что осадки в виде снега выпали на северо-западе Тувы, в районе озера Тоджа (Азас), который находится на высоте 944 метра в Тоджинской котловине, понижении рельефа в Саянах. В ней располагается самый большой по площади в регионе (более 44 тысяч квадратных километров) Тоджинский район.

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Ранее в июне на якутский поселок Тикси обрушился снегопад. Выпавшие в российском регионе осадки образовали небольшой снежный покров.