Россиянам рассказали об отличиях нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса XFG «стратус» отличается лишь большей заразностью, но не представляет опасности, заявил профессор вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

«Ничего нового в нём нет. Обывателей это вообще не должно тревожить. Для тех, кто интересуется, могу сказать, что этот штамм — один из ветки омикрона. Новые штаммы появляются регулярно. Самое главное, что про них нужно знать, — что они высокой степени заразности, но малой степени летальны», — пояснил эксперт НСН.

Аграновский отметил, что «стратус» не имеет особых симптомов, проявляется в виде кашля и насморка.

Специалист посоветовал оставаться дома при плохом самочувствии, чтобы не заражать других.

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