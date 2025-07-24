В сквере Виктора Цоя в Петербурге появились граффити с Оззи Осборном

23 июля в Санкт-Петербурге в сквере рок-музыканта Виктора Цоя на Зверинской улице на стенах гаражей появились граффити с изображением британского музыканта и вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна (настоящее имя — Джон Майкл Осборн). Коллектив оказал огромное влияние на развитие такого направления, как «хеви-метал».

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Художник Олег Лукьянов, который и нарисовал портрет Виктора Цоя в сквере, в беседе с корреспондентом «Известий» похвалил новое граффити с Осборном, назвав его достаточно красивым.

«Это современные городские фрески. Краска въедается в структуру стены и там остается», — говорит Лукьянов.

Жители Петербурга, которые уже ознакомились с изображением, также считают, что это достойный знак уважения в память об этом исполнителе. Знаменитый музыкант скончался 22 июля в возрасте 76 лет после продолжительной болезни, а за несколько недель до этого вместе с другими участниками группы дал свой прощальный концерт.

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