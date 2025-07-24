Скончался заслуженный художник России Шапошников

За день до открытия выставки умер заслуженный художник РФ Александр Шапошников
На 84-м году жизни умер заслуженный художник России Александр Михайлович Шапошников, которого называют "одним из лучших акварелистов России".
Как пишут "Астраханские новости", Шапошникова не стало за день до открытия его выставки "По ступинским местам", где представлены работы Александра Михайловича, а также произведения его друга и наставника Виктора Ступина.
Причиной смерти названа тяжёлая болезнь.
Шапошников - дважды лауреат Премии в области изобразительного искусства им. Б.М. Кустодиева, награждён золотой медалью Союза художников России, медалью ВДНХ за участие во Всесоюзной выставке "Славься Отечество" и другими наградами.
Его работы хранятся в музеях РФ и Казахстана, в частных коллекциях.
Ранее в 93 году умер народный художник России Виктор Сафронов.