Скончался заслуженный художник России Шапошников

На 84-м году жизни умер заслуженный художник России Александр Михайлович Шапошников, которого называют "одним из лучших акварелистов России".

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Как пишут "Астраханские новости", Шапошникова не стало за день до открытия его выставки "По ступинским местам", где представлены работы Александра Михайловича, а также произведения его друга и наставника Виктора Ступина.

Причиной смерти названа тяжёлая болезнь.

Шапошников - дважды лауреат Премии в области изобразительного искусства им. Б.М. Кустодиева, награждён золотой медалью Союза художников России, медалью ВДНХ за участие во Всесоюзной выставке "Славься Отечество" и другими наградами.

Его работы хранятся в музеях РФ и Казахстана, в частных коллекциях.

Ранее в 93 году умер народный художник России Виктор Сафронов.