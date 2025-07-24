В России готовят новую льготу для детей бойцов СВО

Семьям участников специальной военной операции следует компенсировать затраты на покупку школьной формы и учебных принадлежностей. Как сообщает News.ru, такую меру поддержки детей бойцов предложил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

По его словам, сейчас в России нет ни одного федерального нормативного акта, который устанавливал бы обязательные для всех регионов нормы по предоставлению школьной формы или адресной материальной помощи детям участников СВО.

«Предлагаем разработать дополнительные меры поддержки для детей участников СВО. Инициатива направлена на обеспечение семей добровольцев и военнослужащих школьной формой, учебниками и материальной помощью в преддверии начала учебного года», — добавил Резяпов.

Движение «Ветераны России» уже обратилось к главам субъектов, в правительство РФ и администрацию президента. Резяпов отметил, что в разных регионах России меры поддержки сильно различаются, однако каждый ребенок защитника страны должен чувствовать заботу государства, особенно в начале учебного года.