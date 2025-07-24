Раскрыта судьба российских туристов, находящихся в Таиланде

Лера Букина

Российские туристы, которые находятся в Таиланде, могут быть спокойны за свою безопасность. Обострение конфликта не повлияет на их отдых, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Раскрыта судьба российских туристов, находящихся в Таиланде
© РИА Новости

Сегодня агентство Reuters сообщило, что Таиланд принял решение закрыть границу с Камбоджей на фоне эскалации ситуации в приграничных районах. По данным издания, обе страны обвинили друг друга в обострении ситуации после того, как тайский истребитель F-16 нанес удары по целям в Камбодже. Это произошло на фоне пограничного спора, который перерос в столкновения.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что курорты, посещаемые российскими туристами, находятся на значительном расстоянии от зоны напряженности.

«Экскурсии в Камбоджу были приостановлены с самого начала инцидента. Туристы находятся в безопасности, инцидент не оказывает влияния на туристическую программу», — подчеркнули в АТОР.

Как стало известно, Таиланд понизил статус дипломатических отношений с Камбоджей, отозвав своего посла после того, как во время патрулирования приграничной территории в результате взрыва мины пострадали пять военнослужащих.