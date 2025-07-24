Раскрыта судьба российских туристов, находящихся в Таиланде

Российские туристы, которые находятся в Таиланде, могут быть спокойны за свою безопасность. Обострение конфликта не повлияет на их отдых, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Сегодня агентство Reuters сообщило, что Таиланд принял решение закрыть границу с Камбоджей на фоне эскалации ситуации в приграничных районах. По данным издания, обе страны обвинили друг друга в обострении ситуации после того, как тайский истребитель F-16 нанес удары по целям в Камбодже. Это произошло на фоне пограничного спора, который перерос в столкновения.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что курорты, посещаемые российскими туристами, находятся на значительном расстоянии от зоны напряженности.

«Экскурсии в Камбоджу были приостановлены с самого начала инцидента. Туристы находятся в безопасности, инцидент не оказывает влияния на туристическую программу», — подчеркнули в АТОР.

Как стало известно, Таиланд понизил статус дипломатических отношений с Камбоджей, отозвав своего посла после того, как во время патрулирования приграничной территории в результате взрыва мины пострадали пять военнослужащих.