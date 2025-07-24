Сын командира рухнувшего АН-24 вышел на связь

Изданию «Комсомольская правда» удалось связаться с Артемом Логвиновым, сыном Вячеслава Логвинова, командира пассажирского самолета Ан-24, рухнувшего в Амурской области.

Напомним, что трагедия произошла 24 июля. Воздушное судно авиакомпании «Ангара» выполняло рейс «Хабаровск - Благовещенск - Тында». В результате оно упало на склоне горы в 16 км от Тынды. На борту было около 50 человек, никто не выжил.

61-летний Логвинов был командиром судна. Он имел большой опыт работы, говорится в материале. Как стало известно, командир ранее работал в авиакомпании «ИрАвиа». Его сын Артем заявил, что узнал о катастрофе из новостей.

Появились последние кадры полета Ан-24 за минуты до падения

«Я в шоке, мама тоже в шоке. Мы узнали из новостей. Последний раз с ним общались две недели назад. Все было нормально. Мы с ним редко говорили в целом. Потому что он развелся с мамой и жил в другом городе. О его работе я тоже не спрашивал. Сейчас даже не знаю, поедем ли мы на место крушения», — отметил Артем Логвинов.

Пассажиры авиакомпании «Ангара», летавшие тем же маршрутом, ранее отмечали проблемы с надежностью Ан-24. По предварительным данным, самолет мог быть неисправен, но точную причину катастрофы установят специалисты.