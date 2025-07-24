Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Кирилл Датешидзе

В возрасте 78 лет скончался советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Кирилл Датешидзе. Смерть артиста подтвердили его ученики из "Мастерской К.Л. Датешидзе" в социальных сетях.

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"Сегодня ушёл из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович", - говорится в некрологе.

Кирилл Датешидзе родился в 1946 году, окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Служил в Ленинградском Театре драмы и комедии, Санкт-Петербургском академическом театре комедии.

В его фильмографии - более 40 проектов, среди них - "Шаги императора", "Третий дубль", "Улицы разбитых фонарей", "Империя под ударом", "Чёрный ворон", "Последнее путешествие Синдбада", "Дом у солёного озера", "Бандитский Петербург", "Смерть Вазир-Мухтара", "Что и требовалось доказать", "Условный мент", "Великолепная пятёрка".