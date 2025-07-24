В Москве госпитализировали князя Александра Трубецкого

В Москве госпитализирован 78-летний князь Александр Трубецкой - прямой потомок знатных семейств Трубецких и Голицыных. Об этом пишет SHOT.

По данным источника, Трубецкого экстренно доставили в реанимацию столичной клиники с осложнениями на легкие после пневмонии.

Медикам удалось стабилизировать состояние пациента.

Александр Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он является почетным профессором МГУ и состоит в нескольких общественных организациях.