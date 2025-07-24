АТОР: около 24 тыс. российских туристов находятся в Таиланде

Около 24 тыс. российских туристов находятся в Таиланде, в Камбодже - несколько десятков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Порядка 24 тыс. россиян сейчас в Таиланде (и организованных, и самостоятельных). В Камбодже может находиться несколько десятков российских туристов. Это индивидуальные и с комбинированными авиаэкскурсиями. Например, Вьетнам плюс Камбоджа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, показатель по Таиланду не учитывает длительно проживающих там россиян. В ассоциации отметили, что все российские туристы сосредоточены в районах, удаленных на 500 - 1 тыс. км от зоны конфликта и находятся в безопасности.

В Камбодже в основном находятся индивидуальные путешественники и немногочисленные участники комбинированных авиатуров. Прямое авиасообщение с этой страной отсутствует, а наземные экскурсии через сухопутную границу с Таиландом закрыты еще в июне. По данным АТОР, туристы в Камбодже также находятся в районах, удаленных от зоны вооруженного приграничного конфликта.