Отпуск, как дома: самые русские курорты мира

Александр Котлеткин
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В 2024 году турецкую Анталью посетили почти 4 миллиона россиян. Этот курорт привлекает гостей не только стандартным пакетом «Все включено».
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В 2024 году турецкую Анталью посетили почти 4 миллиона россиян. Этот курорт привлекает гостей не только стандартным пакетом «Все включено». 
© Diego Cupolo/Zuma/TACC
Здесь также можно посмотреть на античные города, посетить аутентичные рынки и рестораны.
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Здесь также можно посмотреть на античные города, посетить аутентичные рынки и рестораны. 
© Legion-Media
В 2023 году польские туристы искренне удивлялись, что Таиланд, в особенности остров Пхукет, теперь напоминает «маленькую Россию».
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В 2023 году польские туристы искренне удивлялись, что Таиланд, в особенности остров Пхукет, теперь напоминает «маленькую Россию». 
© РИА Новости
Многие звезды российской эстрады даже стали включать эту азиатскую страну в свои концертные туры. Так, в январе 2025 года здесь выступила с полноценным концертом группа «Ленинград».
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Многие звезды российской эстрады даже стали включать эту азиатскую страну в свои концертные туры. Так, в январе 2025 года здесь выступила с полноценным концертом группа «Ленинград». 
© Legion-Media

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Вьетнам считается одной из самых доступных для туристов стран мира.
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Вьетнам считается одной из самых доступных для туристов стран мира. 
© Legion-Media
Нячанг уже давно полюбился жителям нашей страны. Здесь работает огромное количество заведений сферы услуг с обслуживанием на русском языке.
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Нячанг уже давно полюбился жителям нашей страны. Здесь работает огромное количество заведений сферы услуг с обслуживанием на русском языке.  
© Legion-Media
Хургада стала настоящим символом русского Египта.
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Хургада стала настоящим символом русского Египта. 
© РИА Новости
Благодаря популярному пакету «Все включено» в 2024 году сюда приехали 380 тысяч отечественных туристов.
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Благодаря популярному пакету «Все включено» в 2024 году сюда приехали 380 тысяч отечественных туристов. 
© РИА Новости
Множество тревел-блогеров назвали Будву самым русским городом Черногории.
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Множество тревел-блогеров назвали Будву самым русским городом Черногории. 
© ТАСС

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Прекрасные пляжи и схожесть культуры делают эту европейскую страну крайне привлекательной не только для коротких путешествий, но и для жизни.
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Прекрасные пляжи и схожесть культуры делают эту европейскую страну крайне привлекательной не только для коротких путешествий, но и для жизни. 
© РИА Новости

Отпуск в жарких странах с приятной и чистой морской водой может стать как приятным воспоминанием, так и огромным разочарованием. Чтобы избежать неприятных ситуаций за границей, необходимо учитывать множество факторов, таких как языковой барьер, рейтинг отеля, отзывы клиентов, инфраструктуру, популярность курорта, бюджет туриста. Некоторые направления настолько адаптировались под запросы наших соотечественников, что стали похожи на небольшой российский анклав. Только здесь вы без труда сможете найти ресторан, где вам предоставят меню на русском языке, а в супермаркетах можно найти знакомые каждому продукты.

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