Отпуск, как дома: самые русские курорты мира

Отпуск в жарких странах с приятной и чистой морской водой может стать как приятным воспоминанием, так и огромным разочарованием. Чтобы избежать неприятных ситуаций за границей, необходимо учитывать множество факторов, таких как языковой барьер, рейтинг отеля, отзывы клиентов, инфраструктуру, популярность курорта, бюджет туриста. Некоторые направления настолько адаптировались под запросы наших соотечественников, что стали похожи на небольшой российский анклав. Только здесь вы без труда сможете найти ресторан, где вам предоставят меню на русском языке, а в супермаркетах можно найти знакомые каждому продукты.