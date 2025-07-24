«Постигнет та же судьба»: эпидемиолог о новом штамме COVID-19

Число заразившихся новым штаммом коронавируса «Стратус» (XFG) может быть больше, чем официально признано. Это связано с более высокой способностью к передаче инфекции по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19, заявил в беседе с ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Как уточнил собеседник, обследуют сейчас не всех. Он выразил уверенность в том, что новый вариант коронавируса «Стратус» «постигнет та же судьба, что и предыдущие субтипы».

«Сейчас наряду с ним еще циркулируют несколько видов, которые доминируют в достаточно широкой палитре субтипов. Те изменения, за счет которых он вышел на ведущие позиции, происходят в его геноме, который отвечает за контагиозность, то есть он более заразен, чем все остальные», — отметил Онищенко.

Однако относительно тяжести заболевания можно сказать, что она средняя, добавил собеседник. Врач отметил, что осенью в стране традиционно увеличивается разобщенность людей. Нужно будет начинать вакцинацию, и в первую очередь от гриппа, подчеркнул он.

Онищенко посоветовал следить за здоровьем детей и вовремя обращаться к врачам. Важно не забывать о тестах на коронавирус, особенно на массовых мероприятиях, заявил специалист.