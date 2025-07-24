У бортпроводницы разбившегося самолета Ан-24 остались двое детей

Среди членов экипажа разбившегося Ан-24 была 44-летняя бортпроводница Анастасия Бессмертная. Об этом сообщает SHOT.

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Анастасия работала в авиакомпании "Ангара" с 2013 года. Ранее она летала в "ИрАэро" и "Энкор". В "Ангаре" она преимущественно работала на самолётах Ан-148.

Женщина окончила Уральский учебно-тренировочный колледж гражданской авиации. У нее остались двое детей.

Среди пассажиров также были годовалый ребенок и известный хирург.