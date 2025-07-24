Прямого потомка Трубецких и Голициных князя Александра Трубецкого госпитализировали в Москве. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, у 78-летнего пенсионера появились проблемы с легкими на фоне перенесенной пневмонии. Вскоре врачи смогли улучшить его состояние.

Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он является членом многих общественных организаций, а также профессором МГУ, уточнили в публикации.

Недавно норвежский фристайлист Эудун Гренвольд, который числится бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года, погиб в возрасте 49 лет от удара молнии. Спортсмен скончался от полученных травм, несмотря на то что ему быстро оказали медицинскую помощь и госпитализировали его.

14 июля в столице была экстренно госпитализирована телеведущая Татьяна Миткова. Самочувствие 69-летней журналистки ухудшилось из-за ослабленного иммунитета на фоне длительной борьбы с онкологическим заболеванием. О своей болезни Миткова публично рассказала в 2009 году. В 2016-м врачи диагностировали у нее метастазы, с тех пор она регулярно получает лечение.