Авиакомпания S7 оштрафована за овербукинг

Авиакомпанию "Сибирь" (S7) за овербукинг оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В результате проверки, проведенной Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой, было установлено, что в мае этого года несколько пассажиров S7 не смогли зарегистрироваться на рейс Иркутск - Санкт-Петербург, так как число зарегистрированных превысило количество мест на борту самолета. В связи с этим авиакомпания привлечена к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, и оштрафована на 40 тысяч рублей.

12 июня сообщаалось, что десятки пассажиров сразу нескольких рейсов авиакомпании "Победа" не смогли вовремя улететь из-за отказа от платной регистрации с выбором места. По мнению пассажиров, причиной происшедшего был овербукинг - авиакомпания якобы специально продала билетов больше, чем мест в самолете, чтобы больше заработать.