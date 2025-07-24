В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В международном аэропорту Сочи сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу воздушной гавани.

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"Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров".

Здесь попросили ожидающих своих рейсов пассажиров с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям.

В аэропорту напомнили, что в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, а возле около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.