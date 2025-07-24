В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Российская Газета

В международном аэропорту Сочи сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу воздушной гавани.

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов
© Российская Газета
"Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров".

Здесь попросили ожидающих своих рейсов пассажиров с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям.

В аэропорту напомнили, что в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, а возле около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

"Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале", - рассказали сотрудники воздушной гавани.