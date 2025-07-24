В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов
В международном аэропорту Сочи сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу воздушной гавани.
"Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров".
Здесь попросили ожидающих своих рейсов пассажиров с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям.
В аэропорту напомнили, что в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, а возле около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.
"Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале", - рассказали сотрудники воздушной гавани.