Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи введены ограничения на полеты воздушных судов.

Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи (...) Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

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В ночь на 22 июля аналогичные меры принимались в двух других российских аэропортах: Самары и Калуги. Ограничения были введены в 02:10 и 02:18 по московскому времени соответственно для обеспечения безопасности полетов.