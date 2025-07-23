В Крыму начали менять вывески на иностранных языках

Предприниматели Крыма меняют вывески и рекламу, написанные латиницей на магазинах, кафе и прочих заведениях. Теперь они будут на кириллице.

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Завершить этот процесс бизнес должен до 1 марта 2026 года. Вся наружная атрибутика в оформлении заведений торговли, общепита и сферы обслуживания должна быть на русском языке. Эксперты рассказали, чем грозит нарушение закона и кто будет судьями в спорных ситуациях. Закон о рекламе и раньше предписывал иметь вывески на русском языке. Другое дело, что за нарушение этой статьи санкции не грозили.

- Теперь штраф в размере 500 рублей для индивидуальных предпринимателей и пять тысяч рублей для юридических лиц, - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Воронова. Штрафы символические, но это за нарушение прав потребителей. За нарушение закона о рекламе - а вывеска на иностранном - это явное его нарушение, теперь предусмотрены значительные санкции.

Индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от четырех до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Исключения в законе тоже есть. Не нужно переводить на русский язык зарегистрированные торговые марки и бренды. Иными словами, Samsung или Coca-Cola останутся "Самсунгом" и "Кока-колой". А вот многочисленные надписи и таблички типа Sale либо Exit, которыми пестрят внутренние помещения заведений, придется заменить на русские слова. При этом закон не запрещает дублирование вывесок на двух языках.

- Можно иметь вывески на иностранном языке или на языке народов России, но при этом обязательно должен быть аналог на русском. Размер букв, цвет, тип шрифта должны быть идентичны на русском и дублирующем языках, - рассказала член комитета Торгово-промышленной палаты Крыма Людмила Агафонова. Можно иметь вывески на иностранном языке, но обязательно должен быть аналог на русском

Иностранные слова так глубоко и быстро внедрились в нашу повседневность, что избавиться от них будет непросто. Как быть, например, с маркетплейсами? Спорные ситуации неизбежны, а экспертами в этих случаях будут выступать филологи.

- Когда мы говорим об использовании русского языка применительно к этому закону, мы имеем в виду использование его как государственного, - рассказал доктор филологических наук, профессор кафедры русского, славянского и общего языкознания КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Дорофеев. - Есть четыре академических словаря, в которых зафиксированы нормы использования русского языка как государственного. В их числе и словарь иностранных слов. Там слова транслитерированы. Словарь показывает, какие из них мы можем использовать в русском языке.

Кстати, словарь иностранных слов, на который будут ссылаться эксперты, новейший. Он обновился только в мае нынешнего года одновременно с принятием изменений в законодательстве и пока существует лишь в электронном виде. Вместе с тем это гарантирует, что издание учитывает последние тенденции в русском языке и допустимые заимствования иностранных слов. Во всяком случае, слово "маркетплейс" в нем уже есть.

- Хочу подчеркнуть, нет запрета на заимствование иностранных слов, - говорит профессор Дорофеев. - Запрещено использование латиницы, когда есть написание на кириллице, и в тех случаях, когда это написание становится непонятным потребителю.

Тем предпринимателям, которые и раньше соблюдали закон, требование к вывескам большими затратами не обернется. Тем же, кто увлекся латиницей, смена входной группы может влететь в копеечку. Но в целом эксперты не видят больших сложностей с возвращением к родному языку на фасадах магазинов и ресторанов Крыма. Более того, в некоторых местах это уже стало тенденцией. Год назад в Алупке открыли реконструированную историческую часть города, воссозданную в стилистике начала XX века.

- Теперь к нам обращаются предприниматели, чей бизнес находится за пределами исторического центра Алупки, и говорят, что они тоже хотят оформить свою наружную рекламу, вывеску в таком же стиле. Просят совета, как это сделать, - рассказала начальник отдела эстетики и архитектурного облика департамента администрации Ялты Анастасия Теплыгина.

А в Красногвардейском районе, ставшем пилотным по возвращению русского языка в наружную рекламу, уже 90 процентов внешнего оформления выполнены на кириллице.

"Бизнес теряет деньги, когда говорит на непонятном языке"

Алексей Клевцов, учредитель одной из ведущих IT-компаний:

- Я, как, наверное, и любой предприниматель, не люблю новые законы, ограничения, регламенты. Дополнительные требования приводят к дополнительному контролю, затратам и рискам. Но в данном случае я бы хотел обратить внимание на важный позитивный момент. Один из смыслов закона о русском языке в том, что реклама и вывески должны быть понятны человеку, не обладающему специальной подготовкой. В этом, на мой взгляд, заложен очень здравый посыл. Вот вы, например, пришли в магазин, чтобы купить сложный технический товар, а продавец начинает сыпать терминами и аббревиатурами, значения которых вам неизвестны. Что вы при этом чувствовали? Становилось ли вам легче принять решение о покупке? Или вы хотели поскорее уйти? Когда мы не понимаем, у нас возникает негативная реакция.

Если человек видит рекламу и не понимает, о чем в ней речь, он с высокой вероятностью просто проигнорирует ее и может испытать отторжение к продукту. Так что делать рекламу и общение понятными - это хорошо для бизнеса.

Однажды мы в компании даже договорились: если маркетолог использует в рекламе слова, которые не знает сам, то он будет оштрафован, и во второй раз и далее сумма будет удваиваться за каждое вновь найденное непонятое слово. Эти деньги будут поступать на благотворительные цели в виде чая и кофе для успокоения нервов тех, кто потом будет править рекламные тексты за людей, которые должны были сразу разобраться с иностранными наименованиями. Потому что в итоге компания теряет деньги из-за выпуска рекламы с непонятными словами.

Подготовила Елена Мационг