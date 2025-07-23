ФСБ разрешили создавать собственные СИЗО

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом создавать собственные СИЗО для обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, подследственных данной службе. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно тексту законопроекта, решения о создании, реорганизации и ликвидации следственных изоляторов органов ФСБ будет принимать руководитель федерального органа службы. В частности, он сможет устанавливать требования к конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, помещениям для свиданий в СИЗО, процессу участия задержанных в следствии и судебном разбирательстве.

Также документ возвращает в управление ФСИН России спецслужбы СИЗО. С 2006 года полномочия по созданию изоляторов были делегированы Минюсту.

Закон вступает в силу 1 января 2026 года.