В РФ появится перечень стратегически важных лекарств

С 1 сентября в России появился перечень стратегически важных лекарств. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту документа, к категории стратегически важных лекарств относятся средства для медицинского применения, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости и производство которых должно быть обеспечено на территории России.

Перечень, порядок и критерии его формирования утвердит правительство РФ. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.