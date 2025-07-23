Юрист рассказал, запретят ли в России «Битву экстрасенсов» и пентаграмму

После признания «Международного движения сатанизма»* экстремистским объединением в России вряд ли буду запрещать мистическое шоу «Битва экстрасенсов». Об этом заявил юрист Илья Русяев.

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По слова эксперта, решение имеет точечный характер, поэтому не затрагивает иные формы оккультной или мистической практики. Он объяснил, что первостепенное значение в этом контексте имеет доказанная связь между идеологией и совершенным преступлением, а не само использование конкретной символики или терминов из магической практики, в том числе пентаграммы и числа 666.

—Также и публичное использование символов, не включенных в перечень запрещённой экстремистской атрибутики, не образует состава правонарушения, — передает слова Русяева Life.ru.

Верховный суд России в тот же день запретил деятельность организации «Международное движение сатанизма»* и признал ее экстремистской.

Адвокат Сергей Жорин предупредил, что гражданам России может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет за поступление и прохождение обучения в Йельском университете**, который был признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

**Организации признаны нежелательными на территории России.