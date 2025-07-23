Юрист рассказал, запретят ли в России «Битву экстрасенсов» и пентаграмму

Юрист Русяев рассказал, запретят ли в России «Битву экстрасенсов» и пентаграмму
После признания «Международного движения сатанизма»* экстремистским объединением в России вряд ли буду запрещать мистическое шоу «Битва экстрасенсов». Об этом заявил юрист Илья Русяев.
По слова эксперта, решение имеет точечный характер, поэтому не затрагивает иные формы оккультной или мистической практики. Он объяснил, что первостепенное значение в этом контексте имеет доказанная связь между идеологией и совершенным преступлением, а не само использование конкретной символики или терминов из магической практики, в том числе пентаграммы и числа 666.
—Также и публичное использование символов, не включенных в перечень запрещённой экстремистской атрибутики, не образует состава правонарушения, — передает слова Русяева Life.ru.
Верховный суд России в тот же день запретил деятельность организации «Международное движение сатанизма»* и признал ее экстремистской.
Адвокат Сергей Жорин предупредил, что гражданам России может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет за поступление и прохождение обучения в Йельском университете**, который был признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
**Организации признаны нежелательными на территории России.