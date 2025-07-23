Актер из сериала «Слово пацана» ушел на СВО

Актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, кроме Базанова контракт с Минобороны подписали еще три фигуранта дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году.

«Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», — поделился подробностями источник.

По версии следствия, Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили у него сумку, в которой лежали $900 тысяч.

По данным столичного главка СК, в ходе расследования причастность двоих фигурантов дела, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, очными ставками и результатами судебных экспертиз.

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Сам Базанов признался лишь в разбое, отвергнув предъявленное ему обвинение в убийстве в составе организованной группы. Актер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В июне прошлого года сообщалось, что Базанову выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.