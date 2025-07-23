Наставники из топ-СМИ и денежные призы: объявлен набор в медиашколу «Со смыслом»

Медиашкола «Со смыслом», созданная Радио ВЕРА и образовательной платформой Клевер Лаборатория, открыла прием заявок на обучение для медиаспециалистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Медиашкола «Со смыслом» в социальной сети «Вконтакте»

Программа медиашколы рассчитана на видеографов, дизайнеров, журналистов, редакторов, SMM-специалистов и других участников медиарынка. В учебный план входят модули по генерации идей, анализу аудитории, оценке инвестиционной привлекательности проектов и стратегиям монетизации.

Курсы будут вести наставники из ведущих СМИ, включая Алексея Соколова («Фома»), Олесю Романову («Коммерсантъ»), Дмитрия Бенеманского (УрФУ) и Киру Лаврентьеву (Радио ВЕРА). Также лекции и мастер-классы проведут Иван Макаров («Дзен.ру»), Алексей Гапеев («Интерфакс»), Василий Чёрный (Brand Analytics) и другие эксперты.

Руководитель Медиашколы Анастасия Лобада рассказала, что запрос на думающих медиаспециалистов на рынке существовал всегда, но в последние годы необходимость в них встала особенно остро. По ее словам, на рынке много «быстрых медийщиков», которые умеют генерировать контент с помощью ИИ, но в медиа не хватает людей, понимающих, как вложить смысл и сделать контент, который будут читать и смотреть.

© Медиашкола «Со смыслом» в социальной сети «Вконтакте»

Записаться в медиашколу могут граждане России в возрасте от 18 до 55 лет. Обучение бесплатное, но перед зачислением потребуется пройти конкурсный отбор: претенденты должны предоставить эссе с идеей социально полезного проекта. Заявки принимаются до 1 августа. Всего к программе смогут присоединиться сто человек.

Финалисты программы презентуют свои проекты в Москве перед инвесторами и работодателями. Победители получат денежные премии в размере 50 тысяч рублей.