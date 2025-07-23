В России распространяется новый заразный штамм COVID-19

В России зафиксирован рост заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции под названием «Стратус» (вариант XFG). На данный момент зарегистрировано 114 случаев заражения, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Отмечается, что первый случай заражения в России был зафиксирован 24 апреля. Большинство выявленных случаев выявлено в Москве — 54%. Образцы также были взяты в других регионах.

По словам руководителя лаборатории геномных исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, «Стратус» обладает высокой контагиозностью, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. Как уточнил он, этот рекомбинантный вариант возник из-за слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Его главная особенность – высокая заразность. Симптомы обычно легкие, как у других вариантов омикрона. Характерная черта – осиплость голоса, рассказал Хафизов.

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Ранее издание Ansa со ссылкой на отчет о вакцинах Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA) за 2023 год сообщило, что в 2023 году было зафиксировано 572 случая, которые связаны с применением вакцин против COVID-19, из них как минимум один случай был серьезным. Это составляет 46,7% от общего числа сообщений о вакцинах против COVID-19.