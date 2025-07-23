Россиян предупредили о заморозках

В ближайшие дни ночные температуры могут опуститься до минус 1 градуса в некоторых регионах Сибири. О заморозках предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На очень большой территории страны, это весь Урал, Западная Сибирь и Средняя Сибирь происходит усиленное длительное вхождение очень холодных воздушных масс», — пояснил синоптик.

Так, заморозки затронут центральные районы Красноярского края, и Западной Сибири.

Вильфанд назвал такую погоду нестандартной даже для этой части страны — обычно третья декада июля становится самым теплым периодом в регионах с континентальным климатом.

«Но этот процесс хорошо прогнозируем и были выпущены предупреждения», — подчеркнул метеоролог и добавил, что явление будет краткосрочным и не навредит сельскому хозяйству.

В Москве, наоборот, должно потеплеть в ближайшие дни. По прогнозам Вильфанда, с 25 июля воздух в столице может прогреться до плюс 25-30 градусов. Ночные температуры при этом не опустятся ниже плюс 16-18 градусов.