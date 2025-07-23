«Ездим на трех легковушках»: откровение отца пятнадцати детей из Бурятии

Недавно в семье Игоря и Надежды Братющенко родился пятнадцатый ребенок и в ближайшее время супруги получат государственную награду «Верность родительскому долгу», а также премию в 100 тысяч рублей. Как живет большая семья, рассказала «Комсомольская правда».

Супруги знакомы с детства, они росли на одной улице, в соседних домах. И в 16 лет признались друг другу в любви. Надежда дождалась Игоря из армии, выучилась на технолога, а он, вернувшись, стал водителем.

«Как-то Надя сказала, что мечтает о шести детях. Я любимую поддержал, хотя в наших семьях было по трое детей. Но нам наша жизнь приготовила нечто большее», - рассказал Игорь Братющенко.

Первая дочь Зоя родилась в семье в 2000 году, затем на свет появилась Яна. После ее рождения супруги расписались в ЗАГСе. Спустя год родилась Мария. В 2005-м - первый сын Даниил, а еще через год - Петр. В 2007-м очередное пополнение - дочь Лия, спустя пару лет родился сын Захария, в 2011-м - Вирсавия, в 2012-м - Аврам, в 2014-м - Елизавета, в 2015-м - Анна, в 2017-м - Ноеминь, в 2019-м - Аарон, в 2021-м - Авигея и в июле 2025-го – Иосиф.

Братющенко официально числится самозанятым и в селе он мастер на все руки: сантехник, электрик, плотник, строитель, а его жена полностью посвятила себя детям.

После рождения восьмого ребенка семье был вручен жилищный сертификат и в 2011 году они переехали в двухэтажный дом площадью 100 квадратных метров. В доме есть спальня для девочек, спальня для мальчиков, большая гостиная и кухня. А в прошлом году для старшей дочери был сделан отдельный кабинет для учебы и работы. У Братющенко сейчас четверо студентов, шестеро школьников, и двое детсадовцев.

Дети активно помогают родителям по хозяйству, готовят и убирают дом. Семья держит 10 коров с телятами, 40 кур и цыплят. Примерно с девяти лет каждый ребенок становится маленьким помощником: моет посуду, подметает, доит коров, собирает яйца, режет салаты. Старшие дети составляют график дежурств на неделю.

«На столе у нас всегда свое молоко, яйца, мясо. Всего хватает! Маленьких кастрюль у нас просто нет. Только 10- и 15-литровые. С утра молочный суп, в обед куриный или гороховый, вечером - целые противни котлет. Плюс картошка, макароны. Эти блюда любят почти все», - отметил Игорь Братющенко.

Есть и семейная традиция – лепить буузы и пельмени. Также глава семьи радует домочадцев фирменным пловом, который готовит в 25-литровом казане.

Родители и дети регулярно ездят на природу и к родственникам.

«Раньше у нас была старая «Газель», вмещалась почти вся семья. Но пришла в негодность, поэтому машину разобрали. Сейчас ездим на природу на трех легковушках: у старшей дочери и двух сыновей уже свои автомобили», - отметил Игорь Братющенко.

Ранее президент России Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями из разных регионов России. На ней присутствовали родители, награжденные орденами «Родительская слава» и матери, удостоенные почетного звания «Мать-героиня». Одной из таких семей стали Боголовы из Ингушетии. Марьям и Беслан воспитывают 11 детей — десять мальчиков и одну девочку. Во время встречи с Путиным девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня «Лейми» и Московский Кремль, а один из мальчиков прочитал написанное его матерью стихотворение про Ингушетию. Российский глава поблагодарил обоих детей.