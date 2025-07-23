«Галя, у нас отмена»: кто работает на кассах в «Пятерочке»

Торговая сеть «Пятерочка» в преддверии Дня работника торговли составила портрет типичного представителя компании. Он включает в себя не только демографические показатели, но и особенности работы и увлечения.

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Самыми распространенными именами среди работников магазинов «Пятерочка» оказались Елена и Александр. Также среди женщин наиболее часто встречаются Натальи, Татьяны, Ольги и Светланы. При этом ставшая мемом Галина оказалось не самым популярным именем, заняв лишь 18 место в рейтинге. Мужской список дополняют Сергей, Дмитрий, Алексей и Андрей.

Средний возраст сотрудников сети составляет 39 лет, причем мужчинам — около 33 лет, а женщинам — 40. Трудовой стаж работников достигает 3,3 года, но женщины работают на восемь месяцев дольше, чем мужчины. За прошедший год более 24,3 тысяч сотрудников получили повышение благодаря специальному обучению.

Основная часть персонала «Пятерочки» находится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже и Самаре. Однако более 800 сотрудников ежегодно переводятся в южные регионы, чтобы поработать на курортах Черного моря летом.

Самыми популярными среди персонала магазинов позициями являются продавец-кассир, администратор магазина, пекарь, сборщик заказов, директор и оператор склада. Типичный график представителя ритейла предполагает сменный формат: женщины выбирают дневные смены, а мужчины часто выходят на работу в ночь за повышенную оплату.

В свободное время работники «Пятерочки» предпочитают семейный отдых, просмотр фильмов и сериалов, чтение. Среди увлечений у женщин распространены кулинария и танцы, а мужчины путешествуют и посещают спортивные мероприятия.