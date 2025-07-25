У Крымского моста образовалась пробка из 1,5 тысячи машин

У Крымского моста 25 июля 2025 года скопилось огромное количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 8 часов у в очереди находится более 1,5 тыс. автомобилей.

«8:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 860 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов.», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.