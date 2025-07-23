Как часто россияне обращались к юристам в первой половине 2025 года. Исследование Rambler&Co

Основные вопросы связаны с имуществом, возвратом долгов и защитой прав потребителей.

Каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался за юридической помощью в январе — июне 2025 года, причём 10% — как минимум дважды. Это данные исследования медиахолдинга Rambler&Co и юридического сервиса СберПраво. Опрос охватил 47,2 тыс. человек (56% мужчин и 44% женщин) 18-55 лет.

Самые распространённые темы обращений — недвижимость и другое имущество (27%), возврат долгов (15%), защита прав потребителей (11%), семейные (9%) и автомобильные споры (6%), банкротство (6%), налоговое законодательство (4%) и трудовые вопросы (3%).

Выбирая юриста, респонденты чаще всего ориентировались на его опыт (53%) и рекомендации друзей и коллег (26%). Стоимость услуг как важный фактор отметили лишь 16% респондентов, отзывы в интернете — 5%.

Результат полученных услуг 52% опрошенных оценили как хороший. 28% остались качеством, а 20% поставили работе юриста отличную оценку.

Как показало исследование, 60% россиян находят юристов по рекомендациям друзей и близких. 19% ищут таких специалистов в сети, 8% — в специализированных сервисах, 6% — в соцсетях и мессенджерах. 4% респондентов следят за онлайн-рекламой, 3% — за объявлениями в офлайне.

Юридические консультации от искусственного интеллекта настораживают 37% опрошенных. Но если работу нейросети контролирует профессиональный юрист, 25% россиян готовы воспользоваться гибридной услугой. Ещё 24% ответили, что это зависит от предмета консультации, а 14% позитивно воспринимают новые технологии.

Кирилл Заневский, управляющий директор-начальник управления «Проектный офис» Правового департамента ПАО «Сбербанк»: