АТОР: в странах ЕС ужесточат контроль за пребыванием россиян

Контроль за пребыванием в странах Евросоюза граждан ряда стран, в том числе россиян, ужесточится с введением новой биометрической системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на границе, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В организации отметили, что российские туристы и граждане других неевропейских стран ограничены пребыванием в Шенгенской зоне 90 днями в течение любых 180 дней. С внедрением EES нарушения сроков пребывания будут фиксироваться автоматически, что может привести к запрету на повторный въезд.

В случае отказа во въезде одной из стран Шенгенской зоны EES также зафиксирует эту информацию, что может стать основанием для запрета посещения любого другого государства ЕС, пояснили в АТОР.

Для въезда в страны Шенгенской зоны будут одинаково действительны как биометрические, так и небиометрические паспорта. Новую систему запустят 12 октября. Ее внедрение будет поэтапным, займет 180 дней и завершится 9 апреля следующего года.

В рамках первого этапа EES начнет работу как минимум на 10% пограничных пунктов пропуска. К 9 апреля 2026 года развертывание системы должно быть завершено во всех странах Шенгенской зоны, пояснили в Ассоциации.

EES станет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в ЕС, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, фиксируя точное время и место въезда/выезда.

Все граждане государств, которые не входят в объединение, будут обязаны предоставить отпечатки пальцев и биометрию лица при первом пересечении границы ЕС. При дальнейших визитах в течение трех лет будет проводиться только биометрическое сканирование лица.

Отказ предоставить биометрию приведет к отказу во въезде. При этом у детей в возрасте до 12 лет отпечатки пальцев требовать не будут, добавили в АТОР.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что при изменении внешности и персональных данных необходимо менять загранпаспорт, даже если его срок действия не закончился. Он напомнил, что документ также признается недействительным, если часть реквизитов утратила читаемость или фотография стала нечеткой.

Несвоевременная замена загранпаспорта может привести к отказу в посадке на рейс или недопуске на территорию иностранного государства, сказал он.