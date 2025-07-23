Пенсионер увидел вещий сон и разбогател на 27 млн рублей

Пенсионер из Сургута выиграл в лотерею почти 27 млн рублей, сообщает издание Neft. Виктор Старцев работал нефтяником, а, выйдя на пенсию, стал регулярно играть в лотерею. Ежемесячно он покупал пару-тройку билетов, но не выигрывал значительных сумм. Недавно мужчина увидел во сне комбинацию чисел, а когда проснулся отправился за новым билетом, будучи уверенным, что сон был вещим. Благодаря этому Виктору удалось выиграть суперприз - более 26, 8 млн рублей. "Знал, какие числа отмечать, ведь увидел их накануне во сне. Когда пришло смс-сообщение о выигрыше, я даже не удивился, ведь был уверен в числах в билете, только не знал, какой будет размер приза", — признается счастливчик. Пока мужчина не решил, куда потратить свой выигрыш.