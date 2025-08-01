Как сейчас выглядит звезда «Особенностей национальной охоты» Вилле Хаапасало

Финский актер Вилле Хаапасало получил известность в России благодаря комедии Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где он сыграл роль иностранца, изучающего русские обычаи и традиции. Фильм пользовался огромным успехом у зрителей и стал настоящим трамплином для творческой карьеры Вилле. В 2002 году он снялся в военной драме «Кукушка». В 2004 году фильм был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Всего в активе Хаапасало почти семь десятков кино- и телепроектов. Помимо работы на большом экране Вилле снимался в различных телешоу, рекламе, работал ведущим на телевидении.

Хаапасало также принадлежит несколько заведений общественного питания, в том числе грузинский ресторан Purpur в районе Пунавури в Хельсинки. Актер также был совладельцем ресторана советской кухни Davai Davai, но закрыл его по политическим причинам. После начала СВО Вилле оборвал все связи с Россией. Он даже перекрасил в цвета украинского флага свою пекарню, которую открыл во время пандемии коронавируса.

Как сейчас выглядит звезда «Особенностей национальной охоты» — в галерее «Рамблера».