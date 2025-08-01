Как сейчас выглядит звезда «Особенностей национальной охоты» Вилле Хаапасало

Александр Котлеткин
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Вилле Хаапасало в роли Райво в комедии "Особенности национальной охоты"
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Вилле Хаапасало в роли Райво в комедии "Особенности национальной охоты" 
© Кадр из фильма "Особенности национальной охоты"
в роли агента ЦРУ Юджина на съемочной площадке сериала "КГБ в смокинге" режиссера Олега Фомина по роману Валентины Мальцевой, 2005 год
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в роли агента ЦРУ Юджина на съемочной площадке сериала "КГБ в смокинге" режиссера Олега Фомина по роману Валентины Мальцевой, 2005 год 
© Компания REN TV/ТАСС
Фигуристка Татьяна Навка и финский актер Вилли Хаапасало после окончания записи передачи "Ледниковый период" на киностудии "Мосфильм", 2007 год
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Фигуристка Татьяна Навка и финский актер Вилли Хаапасало после окончания записи передачи "Ледниковый период" на киностудии "Мосфильм", 2007 год 
© РИА Новости
Актер Вилле Хаапасало (Олли (Сауна)) в фильме режиссера Марюса Вайсберга «Любовь в большом городе», 2008 год
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Актер Вилле Хаапасало (Олли (Сауна)) в фильме режиссера Марюса Вайсберга «Любовь в большом городе», 2008 год 
© РИА Новости

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Актер Вилле Хаапасало позирует фотографу на открытии выставки "Shiseido /1872-2011/. Империя красоты" в Москве
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Актер Вилле Хаапасало позирует фотографу на открытии выставки "Shiseido /1872-2011/. Империя красоты" в Москве 
© РИА Новости
Вилле Хаапасало в фильме "Кукушка", 2002 год
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Вилле Хаапасало в фильме "Кукушка", 2002 год 
© Legion-Media
Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало
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Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало
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Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало
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Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало
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Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало
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Фотография из соцсетей Вилле Хаапасало 
© Соцсети

Финский актер Вилле Хаапасало получил известность в России благодаря комедии Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где он сыграл роль иностранца, изучающего русские обычаи и традиции. Фильм пользовался огромным успехом у зрителей и стал настоящим трамплином для творческой карьеры Вилле. В 2002 году он снялся в военной драме «Кукушка». В 2004 году фильм был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Всего в активе Хаапасало почти семь десятков кино- и телепроектов. Помимо работы на большом экране Вилле снимался в различных телешоу, рекламе, работал ведущим на телевидении.

Хаапасало также принадлежит несколько заведений общественного питания, в том числе грузинский ресторан Purpur в районе Пунавури в Хельсинки. Актер также был совладельцем ресторана советской кухни Davai Davai, но закрыл его по политическим причинам. После начала СВО Вилле оборвал все связи с Россией. Он даже перекрасил в цвета украинского флага свою пекарню, которую открыл во время пандемии коронавируса.

Как сейчас выглядит звезда «Особенностей национальной охоты» — в галерее «Рамблера».

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