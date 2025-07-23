В России вспомнили пророчество Жириновского о Кавказе

Сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал осложнение ситуации на южном Кавказе. Об этом пророчестве политика вспомнили авторы портала «Царьград».

Как утверждает издание, Жириновский заявлял, что вслед за обострением ситуации на Ближнем Востоке будет «нанесен удар» по Кавказу.

«Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. Удар будет по Закавказью, не напрямую. Миллионы беженцев», — цитирует Жириновского портал. Политик приводил в пример волнения из-за ливийских беженцев в Италии и Франции.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик прогнозировал, что Трамп «завершит три конфликта», а отношения России и США нормализуются.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — Барака Обамы. Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.