«От постдрамы до худрука»: Константину Богомолову — 50

Газета.Ru
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Режиссер Константин Богомолов в Москве, июнь 2025 года
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Режиссер Константин Богомолов в Москве, июнь 2025 года 
© Терещенко Михаил/ТАСС
Режиссер Константин Богомолов в детстве
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Режиссер Константин Богомолов в детстве 
© konbog75/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Театральный режиссер Константин Богомолов в 2007 году
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Театральный режиссер Константин Богомолов в 2007 году 
© Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Актер Иван Агапов, актер Сергей Епишев, режиссер Константин Богомолов и актер Виктор Раков (слева направо) во время церемонии награждения театральной премией «Гвоздь сезона» в Театральном центре «На Страстном», Москва, 03 февраля 2009 года
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Актер Иван Агапов, актер Сергей Епишев, режиссер Константин Богомолов и актер Виктор Раков (слева направо) во время церемонии награждения театральной премией «Гвоздь сезона» в Театральном центре «На Страстном», Москва, 03 февраля 2009 года 
© Филиппов Алексей/ТАСС

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Режиссер Константин Богомолов на церемонии вручения театральной премии «Гвоздь сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве, 10 марта 2014 года
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Режиссер Константин Богомолов на церемонии вручения театральной премии «Гвоздь сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве, 10 марта 2014 года 
© Прокофьев Вячеслав/ТАСС
Режиссер и ведущий церемонии Константин Богомолов (в центре) во время ежегодной премии Союза театральных деятелей России (СТД) «Гвоздь сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве, 23 февраля 2015 года
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Режиссер и ведущий церемонии Константин Богомолов (в центре) во время ежегодной премии Союза театральных деятелей России (СТД) «Гвоздь сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве, 23 февраля 2015 года 
© Геодакян Артем/ТАСС
Актриса Дарья Мороз с супругом режиссером Константином Богомоловым после церемонии вручения премии О. Янковского «Творческое открытие 2012–2013» на фестивале «Черешневый лес» в Доме Пашкова в Москве, 30 мая 2013 года
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Актриса Дарья Мороз с супругом режиссером Константином Богомоловым после церемонии вручения премии О. Янковского «Творческое открытие 2012–2013» на фестивале «Черешневый лес» в Доме Пашкова в Москве, 30 мая 2013 года 
© Прокофьев Вячеслав/ТАСС
Режиссер Константин Богомолов с дочерью Анной
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Режиссер Константин Богомолов с дочерью Анной 
© konbog75/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Кадр из видео драки актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова на улице в центре Москвы
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Кадр из видео драки актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова на улице в центре Москвы 
© vk.com

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Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в загс в свадебном катафалке в Москве, 13 сентября 2019 года
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Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в загс в свадебном катафалке в Москве, 13 сентября 2019 года 
© Дмитрий Буланов/ТАСС
Супруги телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией вручения премии «Человек года 2020» по версии журнала GQ в МХАТе им. М. Горького в Москве, 12 ноября 2020 года
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Супруги телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией вручения премии «Человек года 2020» по версии журнала GQ в МХАТе им. М. Горького в Москве, 12 ноября 2020 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Режиссер и актер Константин Богомолов и актриса Сати Спивакова (слева направо на втором плане) в сцене из спектакля «Машина Мюллер» режиссера Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» в Москве, 11 марта 2016 года
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Режиссер и актер Константин Богомолов и актриса Сати Спивакова (слева направо на втором плане) в сцене из спектакля «Машина Мюллер» режиссера Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» в Москве, 11 марта 2016 года 
© Пресс-служба «Гоголь-центра»/ТАСС
Режиссер и актер Константин Богомолов и актриса Сати Спивакова в сцене из спектакля «Машина Мюллер» режиссера Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» в Москве, 11 марта 2016 года
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Режиссер и актер Константин Богомолов и актриса Сати Спивакова в сцене из спектакля «Машина Мюллер» режиссера Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» в Москве, 11 марта 2016 года 
© Пресс-служба «Гоголь-центра»/ТАСС
Режиссер Константин Богомолов во время пресс-показа фрагментов спектакля по роману Т. Манна «Волшебная гора» на сцене Электротеатра «Станиславский» в Москве, 02 октября 2017 года
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Режиссер Константин Богомолов во время пресс-показа фрагментов спектакля по роману Т. Манна «Волшебная гора» на сцене Электротеатра «Станиславский» в Москве, 02 октября 2017 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Режиссер Константин Богомолов и директор театра на Таганке Ирина Апексимова (слева направо) во время осмотра нового склада хранения театрального и кинореквизита в Новой Москве, 27 августа 2020 года
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Режиссер Константин Богомолов и директор театра на Таганке Ирина Апексимова (слева направо) во время осмотра нового склада хранения театрального и кинореквизита в Новой Москве, 27 августа 2020 года 
© Александр Щербак/ТАСС
Театральный режиссер Константин Богомолов во время благотворительного теннисного турнира Bosco Friends Open в Москве, 10 сентября 2022 года
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Театральный режиссер Константин Богомолов во время благотворительного теннисного турнира Bosco Friends Open в Москве, 10 сентября 2022 года 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Режиссер Константин Богомолов во время благотворительного теннисного турнира Bosco Friends Open в Москве, 6 сентября 2020 года
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Режиссер Константин Богомолов во время благотворительного теннисного турнира Bosco Friends Open в Москве, 6 сентября 2020 года 
© Александр Щербак/ТАСС
Режиссер Константин Богомолов, победивший в специальной номинации «Настоящий герой сериалов» от more.tv, на церемонии вручения премии «Человек года 2020» по версии журнала GQ в МХАТе им. М. Горького в Москве, 12 ноября 2020 года
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Режиссер Константин Богомолов, победивший в специальной номинации «Настоящий герой сериалов» от more.tv, на церемонии вручения премии «Человек года 2020» по версии журнала GQ в МХАТе им. М. Горького в Москве, 12 ноября 2020 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Режиссер Константин Богомолов в зрительном зале Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве, 19 апреля 2022 года
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Режиссер Константин Богомолов в зрительном зале Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве, 19 апреля 2022 года 
© Сергей Фадеичев/ТАСС

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Эстрадный певец Филипп Киркоров и режиссер Константин Богомолов в 2021 году
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Эстрадный певец Филипп Киркоров и режиссер Константин Богомолов в 2021 году 
© konbog75/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Режиссер Константин Богомолов выступает на «пионерских чтениях» журнала «Русский пионер» в башне «Меркурий Сити» Московского международного делового центра «Москва-Сити», 15 ноября 2021 года
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Режиссер Константин Богомолов выступает на «пионерских чтениях» журнала «Русский пионер» в башне «Меркурий Сити» Московского международного делового центра «Москва-Сити», 15 ноября 2021 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Актер Игорь Верник и режиссер Константин Богомолов (слева направо) во время празднования Дня мороженого в ГУМе в Москве, 01 июня 2022 года
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Актер Игорь Верник и режиссер Константин Богомолов (слева направо) во время празднования Дня мороженого в ГУМе в Москве, 01 июня 2022 года 
© Антон Новодережкин/ТАСС
Режиссер Константин Богомолов несет цветы к могиле отца своей супруги во время панихиды у могилы Анатолия Собчака, Санкт Петербург, 19 февраля 2020 года
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Режиссер Константин Богомолов несет цветы к могиле отца своей супруги во время панихиды у могилы Анатолия Собчака, Санкт Петербург, 19 февраля 2020 года 
© Zamir Usmanov/Global Look Press
Телеведущая, блогер Ксения Собчак, ее сын Платон и ее муж — театральный режиссер Константин Богомолов (справа) после церемонии возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака в Санкт Петербурге, 19 февраля 2025 года
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Телеведущая, блогер Ксения Собчак, ее сын Платон и ее муж — театральный режиссер Константин Богомолов (справа) после церемонии возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака в Санкт Петербурге, 19 февраля 2025 года 
© Михаил Синицын/РИА Новости

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Режиссеры Константин Богомолов и Федор Бондарчук
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Режиссеры Константин Богомолов и Федор Бондарчук 
© konbog75/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Режиссер Константин Богомолов в 2024 году
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Режиссер Константин Богомолов в 2024 году 
© konbog75/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Режиссер Константин Богомолов во время показа спектакля «Гамлет in Moscow» в театре на Бронной, 20 июня 2022 года
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Режиссер Константин Богомолов во время показа спектакля «Гамлет in Moscow» в театре на Бронной, 20 июня 2022 года 
© Станислав Красильников/ТАСС

Режиссеру Константину Богомолову 23 июля исполняется 50 лет. За последние два десятилетия он прошел путь от театрального интеллектуала с филологическим образованием до одного из самых узнаваемых и обсуждаемых постановщиков страны. Его спектакли на сценах МХТ, Театра наций, «Ленкома» и Театра Табакова не раз становились поводом для споров.

С 2019 года он сам формирует репертуар — уже как художественный руководитель Театра на Малой Бронной. В 2024-м он также возглавил и бывший Театр Виктюка, переименованный в Театр Мельникова.

Богомолов активно работает и в кино: его «Содержанки» задали тон новой волне стриминговых сериалов, «Хороший человек» стал попыткой говорить о зле без морализаторства, а «Кеша должен умереть» — вызовом новой этике. Вокруг его имени — всегда напряжение: кто-то называет его мизантропом, кто-то — новатором, но равнодушных почти нет.

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